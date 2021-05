“Dal Po al Pedalò”, le storie dell’artista piacentino Schenardi esposte in Regione

Le storie dipinte “dal Po al Pedalò”, dell’artista piacentino Giuseppe Schenardi, che raccontano le bellezze lungo la Via Emilia arrivano nei locali dell’Assemblea legislativa. L’esposizione, a cura di Silvia Bonomini, apre al pubblico il 25 maggio nella sede del parlamento regionale, in viale Aldo Moro 50. L’inaugurazione è prevista il 3 giugno alla presenza della presidente Emma Petitti e dal questore Giancarlo Tagliaferri.

Quelle di Giuseppe Schenardi sono “storie dipinte” che raccontano le bellezze artistiche, culturali e ambientali dell’Emilia-Romagna, ma che “parlano” anche di fatti reali, di uomini, di miti, di leggende. Iniziano a Piacenza, città natale dell’artista, bagnata dal grande fiume Po, e – dopo aver percorso tutta la Via Emilia – giungono al porto di Rimini, approdo naturale per chi ama il mare e il divertimento. Un viaggio in cui Schenardi “legge” con i suoi colori e con sottile ironia, alcuni simboli che incontra lungo la via. Ed è proprio l’aspetto ludico e ironico la chiave di lettura per capire titoli, soggetti, personaggi e ogni elemento presente nei quadri dell’artista piacentino.

Ogni quadro è un racconto che scaturisce dai ricordi di Schenardi che, quando era bambino, viaggiava con la sua famiglia sulla Via Emilia da Piacenza per raggiungere il mare di Rimini. Schenardi arricchisce con 20 opere questi ricordi con interpretazioni personali, attingendo nel suo vasto bagaglio culturale colmo di conoscenza sia di un mondo lontano, quello medievale, sia di un mondo più vicino ai nostri tempi, il secolo scorso e la società odierna.

La mostra è visitabile fino al 10 giugno. I visitatori possono accedere all’Assemblea legislativa su prenotazione, scrivendo all’indirizzo email: gabinetto [email protected]