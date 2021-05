I talenti del liceo Respighi, consegnate le cinque borse di studio. Ecco i vincitori

Nell’ambito della terza edizione della “Convention dei talenti” del liceo Respighi sono state consegnate oggi, 28 maggio, le cinque borse di studio nel corso di una cerimonia organizzata dagli “Amici del liceo Respighi” presieduti da Ippolito Negri alla presenza della preside Simona Favari.

La borsa di studio “Francesca Agosti” è stata assegnata agli alunni della quinta A per il loro esempio di inclusione e collaborazione tra i compagni. La borsa di studio intitolata a “Gianni Degli Antoni” è stata invece consegnata a Federica Bessi e Greta Ucelli della quinta H per le eccellenze conseguite nel corso di informatica. Alla memoria del professor “Romano Tagliaferri” è stata intitolata la borsa di studio consegnata a Isotta Magistrali della quinta I per la bravura sia nelle materie scientifiche sia nella storia dell’arte. La borsa di studio intitolata all’ingegnere “Mario Morandi” è stata attribuita a Filippo Sartori della quinta I per avere conseguito i migliori risultati in competizioni scientifiche individuali e di squadra. In memoria infine della professoressa “Clotilde Sadowski”, l’associazione ha assegnato una borsa di studio a Matteo Luelli della quinta H con la motivazione che “le scienze sono un valido aiuto alle persone che ne sappiano essere valenti cultori nella costruzione della loro personalità”.