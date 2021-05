L’arte circense torna a conquistare il pubblico con la rassegna “Talchè” a Spazio2

“Talchè”, la rassegna di spettacoli e d’arte di strada messa a punto dalla compagnia circense piacentina Tadam allo Spazio2, sta andando tanto bene e c’è una tale richiesta del pubblico, specialmente bambini e famiglie, che gli organizzatori si sono trovati “costretti” a raddoppiare le recite. Un buon segno in vista della nuova vita del centro aggregativo comunale di via XXIV Maggio; “Talchè” è infatti una sorta di “overtoure” in attesa della re-inaugurazione ufficiale prevista tra una ventina di giorni dai nuovi gestori di Asp – Piacenza.

Il programma ha preso avvio un paio di settimane fa con lo spettacolo di Eddy Mirabella ed è proseguito sabato scorso con le incredibili performance de La Wanda, fondatrice del bolognese Wanda Circus; ha conquistato tutti. E’ un fachiro, sputa fuoco, cammina sui vetri e salta sui chiodi, ma soprattutto interagisce con grandi e piccini con efficacia rara. Lo testimoniano le tante risate, stupori e le offerte raccolte a fine spettacolo, specchio di un pubblico generoso e sensibile all’arte in carne ed ossa, dopo troppi mesi di soli smartphone e tv.

In attesa del galà di chiusura di domenica 6 giugno, sabato 29 e domenica 30 maggio alle 17.30 ad andare in scena sarà il poliedrico artista e busker Davide “Gibbo” Fontana, forte di un’esperienza che l’ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. Prenotazioni obbligatorie.