Scarpette rosse, questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Face/Off”

La proposta di Telelibertà di questa sera è dedicata al cinema d’azione: questa sera a “Scarpette rosse” alle 21.00 andrà in onda “Face/Off”. Uscito in sala nel 1997, è uno dei film americani del regista cinese John Woo, forse il più famoso insieme a “Nome in codice: Broken Arrow” (anche quello vede John Travolta come protagonista).

Qui il divo americano interpreta l’agente dell’FBI Sean Archer che da anni cerca d’arrestare Castor Troy, un pericoloso terrorista che sei anni prima, nel tentativo di eliminarlo, ha ucciso per errore il suo figlio minore. Il film racconta lo scontro tra due personaggi che rappresentano il bene e il male, portato all’estremo quando, grazie a una trovata geniale, si troveranno letteralmente nei panni l’uno dell’altro.