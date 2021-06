Chiusa Fedex-Tnt di Piacenza, scontri nel Lodigiano: operaio ferito

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta sugli scontri che si sono verificati la scorsa notte ai cancelli di una logistica di Tavazzano con Villavesco (Lodi). I carabinieri stanno sentendo, in queste ore, le persone che erano presenti sul posto durante i tafferugli, avvenuti durante il presidio organizzato dagli operai licenziati dalla Fedex-Tnt di Piacenza.

I Si-Cobas, con foto e video sul proprio profilo Facebook, riferiscono di un lavoratore gravemente ferito a seguito di un’aggressione “di guardie private, anche con bastoni e taser”.

Alla fine degli scontri, nove persone sono state soccorse dai sanitari del 118, e per una di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale grave. Si tratterebbe di un lavoratore impiegato fino a qualche settimana fa nello stabilimento logistico della Caorsana, già al centro di una dura lotta sindacale e di scontri.

