L’acrobata del Cirque du Soleil stasera al Farnese con Assofa e Manicomics

Dopo la riuscita serata inaugurale di ieri, che ha visto protagoniste le ballerine under 20 anni della scuola di danza Choros, impegnate in un articolato, incantevole saggio accademico in due tempi che non ha deluso le aspettative anche del pubblico più esigente, il cartellone culturale dell’Estate Farnese sviluppato dal Comune di Piacenza nel cortile di Palazzo Farnese prosegue questa sera, venerdì 11 giugno alle ore 21, con uno speciale evento di Assofa, Manicomics e Concorto dai forti e lodevoli risvolti sociali.

Si presenta in prima nazionale il corto “Intrecci – Io, tu e gli altri” realizzato con gli utenti e i ragazzi delle associazioni coinvolte. Ad impreziosire la serata, un’ospite d’eccezione: l’acrobata del Cirque du Soleil, Aurelie Dauphin.

Non mancheranno performance multidisciplinari presentate dagli utenti accompagnati da artisti professionisti. Le poesie che verranno lette sono scritte ed interpretate dai ragazzi de “La Matita Parlante”, intrecciate alle acrobazie di Dauphin, mentre danze e ritmi tribali dei giovani dell’Assofa si alterneranno ai momenti comici di Manicomics e agli interventi di Concorto.

Sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti è necessaria la prenotazione alla biglietteria di Teatro Gioco Vita, sul sito vivaticket.com oppure alla biglietteria serale a Palazzo Farnese, da tre ore prima e fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.