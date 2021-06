Progetto di alta formazione de “La Toscanini”. Selezionati musicisti piacentini

Ci sono anche dei piacentini tra i musicisti che sono stati selezionati nel bando regionale di alta formazione de La Toscanini. Non solo lo studio della musica classica ma anche rielaborazioni dei brani dei grandi compositori del passato in chiave jazz, pop e rock, con uno sguardo fresco e giovanile. Prende il via il 16 giugno, con l’esordio nell’ambito del Festival Toscanini, la fase performativa di “La Toscanini NEXT for Community”, percorso innovativo di alta formazione nello spettacolo dal vivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, e strettamente legato al territorio.

IL CORSO – Su 103 giovani musicisti che hanno risposto al bando iniziale, ne sono stati ammessi 26 provenienti dalle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con una età media di 24 anni. Il corso, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è strutturato in maniera tale da garantire un reale sbocco lavorativo sia nel medio che lungo periodo, attraverso un metodo formativo innovativo, sperimentato con grande successo lo scorso anno, che si fonda sullo studio della prassi. Nel caso della musica è l’applicazione pratica di un contesto storico, culturale e sonoro.

A guidare i giovani in questo percorso virtuoso, il direttore principale della Filarmonica Toscanini, Enrico Onofri, il Compositore in residenza Riccardo Panfili e il jazzista Alessandro Sgobbio, che stanno incontrando i giovani musicisti portandoli ad elaborare musicalmente quanto appreso sotto l’attenta guida di Roger Catino, direttore d’Orchestra e trascrittore, e di Massimo Ferraguti, saxofonista e clarinettista. Il progetto porterà la musica in parchi, arene estive, industrie, mulini, chiostri, ville, rocche, abbazie, piazze, castelli, musei, corti, residenze sanitarie anziani, biblioteche, teatri e istituzioni culturali.

IL PRIMO SPETTACOLO – Il concerto de La Toscanini Next Rielaborazioni musicali di Roger Catino da Beethoven, Puccini, Verdi, Wagner e testi di Arturo Toscanini, inaugurerà domani , 16 giugno ore 21.00, la seconda settimana del Festival Toscanini – Edizione Zero. Il concerto si svolgerà sotto le tettoie Liberty del Parco della Musica, nel complesso del Paganini Congressi. Il programma, dedicato a Toscanini, propone i grandi brani del repertorio toscaniniano rielaborati e proposti in chiave pop-rock.