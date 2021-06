Alessandra Tencati alla guida di Libera Artigiani: è la prima donna presidente

Libera Artigiani sarà guidata da una donna. Ed è la prima volta nella storia dell’associazione. Dopo l’assemblea che a fine maggio aveva visto la nuova nomina dei 12 nuovi consiglieri in carica per i prossimi tre anni, il consiglio di amministrazione ha eletto all’unanimità Alessandra Tencati: sarà lei la nuova presidente, mentre Edoardo Palpi, imprenditore nell’ambito dell’edilizia, sarà il vicepresidente.

Piacentina, 49 anni, imprenditrice nell’ambito della salute, sanificazione e sicurezza sul lavoro, Tencati è stata vicepresidente nei due mandati di Luigino Peggiani, presidente uscente di Libera Artigiani: la scelta di nominarla al vertice dell’associazione, all’interno di Assoartigiani, ha confermato così una guida nel segno della continuità.

“Posso dire che sono molto orgogliosa – è il suo primo commento “a caldo” – non mi piace utilizzare il termine “quote rosa”, sono contenta di questa nomina che fra l’altro è arrivata all’unanimità. Ma, oltre alla soddisfazione, sono anche molto onorata dell’incarico che mi è stato affidato e che inizia in un momento molto delicato per il tessuto imprenditoriale in genere.