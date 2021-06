Il mago delle bolle incanta i bimbi alla Genocchi. Stasera parte “Itinerari di teatro”

Sorrisi euforici e naso all’insù, ad ammirare il valzer di Michele Cafaggi, “il mago delle bolle” che questo pomeriggio è spuntato da chissà dove per regalare una ventata di aria fresca in un pomeriggio di giugno.

Si è aperto così, con questa piccola anticipazione pensata per i bimbi delle elementari, “Itinerari di Teatro”, speciale rassegna di Teatro Gioco Vita che questa sera alle 21.30 a Sant’Antonio, nel cortile della parrocchia in via Emilia Pavese 198, scioglierà ufficialmente le riserve.

IL PROGRAMMA DI ITINERARI DI TEATRO