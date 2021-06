Scarpette rosse: questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Nemico pubblico”

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse” presenta un film molto avanti rispetto ai suoi tempi, che anticipa Snowden, e le sue rivelazioni sul reale utilizzo dei programmi per la sicurezza nazionale dopo gli avvenimenti dell’11 settembre e l’introduzione del Patrioct Act: “Nemico pubblico” è diretto da Tony Scott e prodotto dal notissimo Jerome Bruckheimer. Uscito nel 1998, racconta la storia di un avvocato di Washington D.C., Robert Clayton Dean, (Will Smith), che entra in possesso senza saperlo di un video che incrimina un alto dirigente del National Security Agency in un omicidio politico.