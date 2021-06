Cinquant’anni di consorzio dei salumi tipici piacentini, il 2 luglio forum al Gotico

Compie cinquant’anni il Consorzio dei salumi tipici piacentini. Mentre ne compie venticinque l’assegnazione delle tre dop alla coppa, alla pancetta e al salame piacentino. Per celebrare il doppio anniversario il prossimo 2 luglio a palazzo Gotico si terrà un forum nazionale intitolato “C’è un Paese dove da sempre si fanno capolavori alimentari”.

Ad aprire sarà un recital dell’attore Corrado Calda che racconterà, dalla parte del notaio Vegezzi, la fondazione del Consorzio avvenuto l’8 maggio 1971 per conto di 11 produttori piacentini. Spazio dunque agli interventi dei rappresentanti dell’Istituto dei salumi italiani tutelati, del Ministero delle politiche agricole, della Commissione Agricoltura della Ue, della Regione Emilia Romagna e del Sottosegretariato del Ministero delle Politiche agricole.

Venendo alle attività del Consorzio, la produzione si attesta a oltre un milione e cinquecento salami prodotti all’anno, quasi 130 mila pancette e oltre 480 mila coppe: il tutto rigorosamente dop. L’incremento nel giro di un ventennio è stato ragguardevole se si pensa che all’inizio del Duemila si producevano all’anno 222 mila salami, 13 mila pancette e 67 mila coppe. Le esportazioni invece risultano ancora molto limitate e non superano il 5 per cento all’interno dell’Unione Europea, mentre extra Ue da segnalare è un’azienda che esporta in Canada e Stati Uniti, seppure con valori davvero ridotti; il marchio “Piacentino-Piacentina” comunque esiste già in questi due Paesi ed è in corso di registrazione in Giappone.