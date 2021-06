Scarpette rosse: questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Men of honor”

Questa sera a “Scarpette rosse” alle 21.00 andrà in onda “Men of honor”, un titolo del 2000 diretto da George Tillman Jr e interpretato da Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. e Charlize Theron. Il film è ispirato alla storia vera, avvenuta negli anni ’50, di Carl Brasheard, che, deciso ad arruolarsi in Marina che da poco aveva aperto l’accesso agli afroamericani, fu il primo marinaio afroamericano ad ottenere l’abilitazione al servizio di sommozzatore.