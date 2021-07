“Estate con noi”, cinque eventi in piazza Cavalli da luglio a settembre

Ecco i cinque eventi di “Estate con noi” che animeranno il centro storico a luglio e a settembre, organizzati da RobJoy e Comune di Piacenza. Tutti gli eventi saranno in piazza Cavalli: 7 luglio “The Cocktail Race – memorial Medardo”, una gara tra 40 baristi che prepareranno altrettanti cocktail nel ricordo dell’amato barista piacentino Medardo Casella. Il 14 luglio si festeggerà invece il 100esimo compleanno della Moto Guzzi con un tour in moto per le frazioni e ritorno in piazza. Il 21 “Aperidoc” e “Aperidop” per la promozione dei prodotti piacentini, vini e salumi. Dopo l’estate si torna in pista il 5 settembre con lo “Sport in piazza” per i bambini, che avranno la possibilità di provare varie discipline. Infine, l’8 settembre chiuderà il tutto la cena stellata in piazza Cavalli, dove verrà premiata la chef piacentina Isa Mazzocchi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà