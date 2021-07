Alessandra Carlà stacca il pass per le finali regionali: obiettivo Miss Italia

Il viaggio verso la fase finale di Miss Italia 2021 per Alessandra Carlà, 21 anni in agosto, di Rivergaro, è appena iniziato. Ma il primo traguardo è stato raggiunto. A Tresigallo, in provincia di Ferrara, Alessandra, già Miss Piacenza 2019, è stata eletta “Miss Tresignana”. Era il titolo più importante della serata, il pass per le finali regionali è stato staccato. Un’altra piacentina era in gara: Elisa Vezzani, 28 anni, insegnante e amante del canto, per lei maggiore fortuna nei prossimi appuntamenti.

Al primo appuntamento in Emilia Romagna con Miss Italia, Alessandra si è messa in luce incantando la giuria anche con il sorriso contagioso. La fascia è stata dedicata a papà Gianluca, prematuramente scomparso. “Ho deciso di partecipare al concorso – sottolinea la rivergarese – per lui perché quando sfilavo diceva che stavo bene, che ero me stessa. Lui era orgoglioso di me e voglio che continui ad esserlo”.

Il concorso approderà il 13 agosto in Val Trebbia con l’elezione di “Miss Piacenza 2021” a Perino.