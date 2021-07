Un vinile per raccontare la pandemia con la musica: l’album di Daniele Cassola

In un unico vinile ha raccontato il periodo che ha passato durante la pandemia. Ecco “V3”, il primo album realizzato dal musicista piacentino Daniele Cassola, in arte “Noisy Shapes”.

“Il risultato di questo vinile è un messaggio che volevo trasmettere alle persone, racconta il mio percorso nel periodo della pandemia – ha raccontato Daniele – le 3 v del titolo sono le iniziali di virus, voce e vaccino, quella più importante è la v della voce, ossia la rinascita e che cosa vorrei essere dopo questa pandemia. Le sette tracce esprimono appunto il periodo temporale di come ho passato io quel particolare periodo. Ho registrato tutto in casa suonando io stesso il pianoforte e campionando vari suoni di sax e chitarra elettrica, con i vari sintetizzatori, il tutto realizzato in uno studio di registrazione a Bologna”.

Formatosi musicalmente all’Accademia della Musica di Piacenza, a 28 anni ha pubblicato il suo primo vinile dopo alcuni singoli, “V3” è già disponibile su “tutti gli store digitali, Spotify, Youtube, iTunes e Apple Music, sono davvero contento per aver realizzato un progetto che ha richiesto ben sette mesi di lavoro”.