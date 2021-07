Ospedale nuovo, il sindaco: “Prossima settimana il progetto”

“Il progetto di fattibilità dell’Ausl relativo al nuovo ospedale sarà presentato la prossima settimana, subito dopo l’approvazione definitiva della variante urbanistica (lunedì, ndr)”.

Lo ha annunciato ieri, giovedì 8 luglio, la sindaca Patrizia Barbieri intervenendo nel corso della commissione in cui è stata approvata la variante al Psc che cambia la classificazione della macroarea Farnesiana 6, da “agricola” a “attrezzature sanitarie”. Un primo passaggio cui farà seguito quello decisivo di lunedì in consiglio comunale. Voto a favore del centrodestra, con le opposizioni che non hanno partecipato al voto. Unico voto contrario quello di Luigi Rabuffi (Pc in Comune).

“Tutte le progettazioni degli ospedali moderni dimostrano che si va fuori dalle città. Questo sarà un ospedale univeristario. Vogliamo pensare a una internazionalizzazione e crescere o stare fermi a via Taverna” ha replicato alle critiche delle minoranze la sindaca.

