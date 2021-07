Ptav, la Provincia disegna il futuro del territorio: “Piano condiviso con i Comuni”

Il territorio piacentino guarda al futuro. Alla sede della Provincia, in via Garibaldi, si sono radunati gli amministratori dei Comuni per l’avvio degli incontri dedicati al Piano territoriale di area vasta, il nuovo Piano provinciale che sostituirà il Ptcp. Definire gli indirizzi strategici e individuare le modalità di realizzazione è quanto richiesto a tutti i partecipanti.

“Il punto di partenza del documento di obiettivi strategici approvato a settembre dal consiglio provinciale per l’elaborazione del Ptav è la collocazione del nostro territorio nel bacino padano: Piacenza è un “territorio snodo” che, pur essendo in Emilia, deve tenere conto della vicina area metropolitana di Milano” ha specificato il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri coadiuvato nella presentazione dal direttore generale Vittorio Silva.

Barbieri ha aggiunto che gli obiettivi strategici cercano coniugare tre concetti chiave:

“Eccellenza, per emergere nel panorama delle altre città medie del bacino padano e sviluppare la capacità di attrarre risorse umane, imprenditoriali, turisti e poi sostenibilità e resilienza, in linea con gli orientamenti che ci derivano dalla legge regionale e dalle indicazioni delle politiche nazionali e dell’Unione Europea, e dalla necessità di rispondere alla sfida ambientale e del cambiamento climatico. Ma anche sulla base della consapevolezza che la qualità ambientale, assieme alle risorse della cultura, dell’enogastronomia, del paesaggio, possono rappresentare per Piacenza un ulteriore elemento di caratterizzazione rispetto ad altre realtà”.

Perchè il Ptav sia un piano pienamente condiviso, la Provincia ha chiesto ai Comuni di presentare contributi scritti entro fine mese.

Quello di oggi è il primo di una serie di incontri con i rappresentanti del territorio per delineare le priorità dei prossimi anni attraverso il Piano territoriale di area vasta.

PTAV PIACENZA CONSULTAZIONE PRELIMINARE TUTTE LE INFORMAZIONI