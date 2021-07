Scarpette rosse: questa sera alle 21 su Telelibertà il film “The italian job”

Questa sera a “Scarpette Rosse” alle 21.00 andrà in onda “The Italian job”, uscito nel 2003: si tratta di un “heist movie”, un film del colpo grosso, come “Ocean’s Eleven”, (del quale recupera diversi elementi narrativi), con un super cast che comprende Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton e Donald Sutherland. Il colpo italiano del titolo è quello effettuato dal protagonista e dalla sua banda a Venezia: quando il gruppo si ritrova per spartirsi il bottino si trova di fronte a un tradimento.