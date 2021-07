Cannes consacra Bellocchio, questa sera la consegna della Palma d’oro d’onore

Sarà consegnata questa sera, dalle mani di Paolo Sorrentino, la Palma d’oro d’onore al regista piacentino Marco Bellocchio che ieri ha ricevuto una lunghissima ovazione al termine della proiezione del suo “Marx può aspettare” con il quale ha continuato a portare avanti un percorso di ricerca profonda con uno sguardo sui temi sociali più importanti e divisivi.

Nell’ultimo giorno di concorso andranno in scena gli ultimi due titoli in competizione: “Nitram”, del regista australiano Justin Kurzel, noto per il “Macbeth” del 2015 con Michael Fassbender e Marion Cotillard, racconta un tragico evento avvenuto a Port Arthur in Tasmania nel 1996 quando Martin Bryant uccise 35 persone e ne ferì molte altre.

Film di chiusura la commedia “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera”, terzo episodio della serie sull’agente speciale del titolo, interpretato da Jean Dujardin, il primo diretto da Nicolas Bedos, autore del delizioso “Belle Epoque” del 2019, mentre gli altri due erano firmati dal Premio Oscar Michel Hazanavicius.