Recupero dell’acciaio, Rinaldini confermato alla presidenza di Ricrea

Il piacentino Domenico Rinaldini è stato confermato alla presidenza di Ricrea, il consorzio nazionale per il recupero dell’acciaio che fa parte del Sistema Conai, il consorzio nazionale imballaggi. Non a caso la nostra provincia si attesta ai primi posti per capacità di raccolta e riuso di acciaio. Nel primo semestre di quest’anno nel Piacentino sono stati raccolti 4,8 chili di imballaggi in acciaio per abitante.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ IN EDICOLA