Economia: “Lenta ripresa, ma il territorio ha mostrato doti di resilienza”

La caduta del valore aggiunto dell’economia piacentina nel 2020 è stata del 10%, superiore a quella subita nel 2009 che fu poco meno del 9%.

Per il 2021 è attesa una ripresa del 5%, e per il 2022 del 4,5%. Quindi il ritorno alla situazione pre- covid è atteso per il 2023, un po’ in ritardo rispetto alle altre province dell’Emilia-Romagna.

E’ l’estrema sintesi dei dati illustrati dalla rivista Piacen[email protected] nella conferenza stampa di presentazione del Rapporto sulle prestazioni del sistema socio-economico, che nonostante rimangano nell’ambito di una congiuntura ancora negativa – mostrano capacità di tenuta e doti di “resistenza” e di “resilienza”.

“La capacità di tornare ad essere ai vertici delle graduatorie nazionali dipende – secondo l’analisi – dalla sua capacità di attrarre investimenti in grado di generare valore aggiunto sul sistema economico e sociale locale”.

IL RAPPORTO [email protected]