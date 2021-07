Alex Britti e Flavio Boltro conquistano il pubblico del Val Tidone Festival

Piazza xx Settembre. a Castel San Giovanni, gremita ai limiti delle capacità concesse dalle attuali restrizioni per il nono concerto del Val Tidone Festival, andato in scena ieri sera 27 luglio, con un pubblico rapito dal coinvolgente concerto di Alex Britti e Flavio Boltro. Una contaminazione fra il genere cantautorale e il jazz dove la chitarra di Alex va a dialogare e a fondersi con la tromba di Flavio creando momenti carichi d’emozione e di felice connubio con i testi. Hanno affiancato i due protagonisti strumentisti d’eccezione: Davide Savarese alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Mario Fanizzi al pianoforte e tastiere. Prossimo appuntamento per il festival a Pecorara con Silvia Mezzanotte e Filippo Arlia in Duettango-Ciao Milva.

