Area ex Camuzzi, pronto il progetto per un edifico di cinque piani con spazi verdi

Un edifico di cinque piani, più uno interrato per i garage, dove ricavare una trentina di unità abitative di pregio, contornato da spazi verdi tanto in affaccio a viale Risorgimento quanto sul lato verso via X Giugno. E’ pronto il piano di recupero dell’area che ospitava la storica sede della Camuzzi Gazometri. Nei 5.500 metri quadrati in viale Risorgimento che da una ventina di anni, dopo la definitiva chiusura dell’attività del gas, giacciono in stato di abbandono, l’obiettivo è realizzare un intervento immobiliare che si propone di “ricollegare funzionalmente e architettonicamente l’area in oggetto al contesto urbano circostante caratterizzato dalla presenza della mole storica di Palazzo Farnese e dell’ampia estensione verde del campo Daturi”.

E’ un passaggio della relazione tecnica redatta dagli architetti Andrea Barbieri e Marta Lanati su incarico della proprietà, l’Edilizia Fontanella, che nel settembre 2020 ha rilevato il lotto dai commissari liquidatori della Camuzzi. Verranno demoliti gli edifici esistenti che sviluppano una volumetria complessiva di 14.834 metri cubi.

La pratica immobiliare, che dovrà passare al vaglio del consiglio comunale pur non richiedendo variante urbanistica essendo l’area già classificata a “residenziale”, è stata inserita per fine agosto nell’agenda della Conferenza dei servizi, cioè del tavolo chiamato a vagliare le compatibilità dei piani edilizi dai vari punti di vista: ambientale, viabilistico, urbanistico, sanitario.