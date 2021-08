“Lultimaprovincia” torna con 31 spettacoli. Prima serata sabato a Coli

Calendario extralarge per la trentesima edizione de “Lultimaprovincia”, il festival di circo/teatro itinerante organizzato da Manicomics Teatro. Attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti, ensemble dal bagaglio multidisciplinare impressionante conquisteranno dal 7 agosto al 12 settembre le piazze, i cortili, le strade di una ampia fetta della provincia piacentina. In tutto 21 comuni compreso il capoluogo Piacenza, 23 date, 31 spettacoli ad ingresso gratuito, 25 compagnie italiane e non solo. Il debutto a Coli sabato sera alle 21 con Petit Cabaret 1924 e fine dei giochi a Fiorenzuola con la compagnia svizzera Full House. Oggi la presentazione ufficiale dell’intero cartellone nel salone di Palazzo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, partner della rassegna sin dal primo anno.

