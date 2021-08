“Green pass per accedere all’aula consiliare”. La proposta di Michele Giardino

Green pass da esibire anche per accedere all’aula consiliare di palazzo Mercanti; una norma per i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori.

E’ il consigliere di maggioranza del Gruppo Misto, Michele Giardino, a proporlo, in vista della ripresa dell’attività delle sedute al termine delle ferie estive.

“Credo sia giusto pretendere che anche gli amministratori comunali – sindaco, assessori, consiglieri – esibiscano il green pass per accedere alla sala consiliare – si legge sulla sua pagina Facebook, che prosegue -. Spero non sia necessario presentare una mozione formale per questo”. Proposta che, dai commenti, sembra trovare il consenso anche di alcuni esponenti dell’opposizione.