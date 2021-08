“Road to Rome 2021”, blogger e videomaker a Piacenza sulle tracce della via Francigena

Il caldo non ferma la nutrita squadra di blogger, instagrammer e youtuber che venerdì 13 agosto ha fatto tappa a Piacenza nel percorrere la via Francigena con l’iniziativa

“Road to Rome 2021”. Partiti il 16 giugno scorso da Canterbury e diretti a San Pietro con arrivo previsto per il 10 settembre prossimo, i pellegrini sono stati accolti dall’assessore a Cultura e Turismo, Jonathan Papamarenghi, dal vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto, dal presidente della Associazione Vie Francigene Massimo Tedeschi, e dai rappresentanti dei Consorzi di prodotti enogastronomici locali.

Un viaggio organizzato in occasione del 20° anniversario della associazione, che valorizzano il turismo sostenibile, unisce culture, religioni, e persone, e che per i cattolici rappresenta la similitudine della fede in cammino. Cinque Paesi europei attraversati (Italia, Svizzera, Francia, Regno Unito, Stato del Vaticano) in 148 tappe che, si snodano lungo 3200 km, con Piacenza baricentro geografico del lungo viaggio.

L’iniziativa intende sensibilizzare Ministeri e autorità dei Paesi attraversati , le autorità regionali e le istituzioni religiose. Il “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” permette anche di verificare lo stato del percorso, mettendo in luce eccellenze ed eventuali carenze e proponendo miglioramenti, per dar risalto ai singoli tratti regionali. Un viaggio che vuole aggregare e unire i territori europei, facendo conoscere nel mondo le bellezze della Via Francigena.