Farnese, ampliata l’apertura dei musei civici: “Visitatori superiori al pre-Covid”

Ampliati gli orari d’apertura al pubblico dei musei civici di palazzo Farnese, che ogni venerdì, sabato e domenica accoglieranno i visitatori con orario continuato dalle 10 alle 18. “Piacenza vuole essere sempre più accogliente per i visitatori, che in numero crescente ci stanno raggiungendo anche in questa particolare estate”, spiega l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi.

“Si conferma – continua l’assessore – l’attenzione prioritaria dell’amministrazione alla crescita delle opportunità culturali e di un sistema ricettivo che sia sempre più attento e sensibile alle esigenze del turista. Ne abbiamo avuto prova, in questi mesi, con il successo dell’offerta culturale di #EstateFarnese, con l’avvio di un ricco e regolare programma di visite guidate alla scoperta della città, nonché con il potenziamento dello sportello Iat-R che finalmente, oltre a garantire un servizio ad orario continuato, è stato collocato in uno spazio di grande pregio e attrattività qual è l’ingresso di Palazzo Gotico”. Interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico cui fanno riscontro, rimarca l’assessore, “anche i dati estremamente positivi sull’afflusso di visitatori ai musei, addirittura superiori agli omologhi periodi pre-Covid”.