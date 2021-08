Piace, in arrivo un altro baby per l’attacco: dal Bologna in prestito Simone Rabbi

Il Piacenza, per il reparto offensivo, sceglie di puntare ulteriormente sulla linea verde. Nelle prossime ore infatti, sarà tesserato il 19enne Simone Rabbi che arriverà con la formula del prestito dal Bologna. Nel frattempo sembra destinato al Seregno il centrocampista Antonio Palma, da settimane “separato in casa” in vista di un addio annunciato ormai da diverso tempo. I ragazzi di Scazzola hanno ripreso oggi, 24 agosto, la preparazione in vista della gara di domenica prossima, la prima assoluta in campionato, con il Trento (ore 17.30). Si lavora per recuperare Gissi e Corbari, colpiti da alcuni lievi guai muscolari. Non ci saranno invece Angileri (postumi da Covid) e Simonetti (aggregato al gruppo, ma ancora in fase di recupero dall’infortunio al metatarso del piede destro).

