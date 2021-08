Polizia locale: il nuovo comandante è Luigi Nava, primo al concorso

Si chiama Luigi Nava e, benché manchi ancora l’ufficialità, sarà il nuovo comandante della polizia locale di Piacenza che succederà a Giorgio Benvenuti, quest’ultimo dallo scorso luglio già a Cervia a ricoprire il medesimo ruolo che deteneva nella nostra città.

Ancora la commissione comunale incaricata non ha validato l’esito del concorso per il ruolo di comandante, nel quale però Nava ha conseguito il risultato migliore.

Originario di Saronno, in provincia di Varese, Nava ha 45 anni e dovrebbe prendere servizio in via Rogerio a tempo indeterminato lasciando il posto da vicecomandante a Inverigo, in provincia di Como. Già in questa settimana dovrebbe esserci la pubblicazione della graduatoria, dopodiché occorrerà l’accordo fra i due comuni, quello di provenienza e quello di destinazione, per stabilire la data dell’insediamento, che dovrebbe comunque avvenire entro settembre.

Il concorso per l’incarico a tempo indeterminato si è concluso con la prima settimana di agosto e si è svolto attraverso due prove scritte che davano l’accesso a quella orale davanti alla commissione.

Nel frattempo dal comando di via Rogerio informano che da mercoledì primo settembre entreranno in vigore i nuovi orari. Gli uffici della polizia locale preposti all’eventuale raccolta di denunce e querele saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì , dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 19, fatte salve contingenti necessità. L’accesso agli utenti sarà consentito nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti contagio, con l’obbligo di indossare la mascherina protettiva.