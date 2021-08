“Farnese segreto” apre spazi mai visti con opere inedite di De Longe

“Farnese segreto” è la mostra che andrà ad aprirsi il 25 settembre, proprio in contemporanea con le giornate europee del patrimonio (25-26 settembre). Gli spazi segreti sono quattro locali ammezzati del palazzo sopra gli appartamenti ducali e altri quattro a cui il pubblico non ha mai avuto accesso. In questa cornice verranno esposti sette dipinti ovali – finora nei depositi, ma giudicati lavori fra i più belli – del pittore fiammingo Robert De Longe (Bruxelles, 1646 – Piacenza, 1709) che al Farnese è di casa con tre grandi pale a tema biblico, che a loro volta saranno trasferite in questo nuovo allestimento (e sostituite con altre).

