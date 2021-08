Il Piacenza Jazz Fest compie 18 anni: al via il 18 settembre dallo Spazio Rotative

Dodici grandi concerti e altrettanti eventi collaterali, musicali, di approfondimento e divulgazione. Il Piacenza Jazz Fest diventa maggiorenne. La 18° edizione del festival prodotto dal Piacenza Jazz Club con il fedele e importante sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione e sponsor privati, oltre al patrocinio del Mibact, al supporto di Editoriale Libertà e diverse istituzioni culturali cittadine, prenderà ufficialmente il via sabato 18 settembre allo Spazio Rotative di Libertà in via Benedettine con la giovane cantante francese Camille Bertault in quartetto, tra i talenti internazionali più incredibili della sua generazione. Poi, da lì al 24 ottobre, arriveranno il grande pianista Franco D’Andrea e un guru delle percussioni come l’indiano Trilok Gurtu e la sua band, passando per i Sousaphonix di Mauro Ottolini, il duo Gianluca Petrella – Pasquale Mirra, il batterista americano Billy Hart, la Artchipel Orchestra insieme all’Orchestra di Via Padova, fino al gran finale con le stelle planetarie John Scofield e Dave Holland.

A presentare il prestigioso cartellone, nella mattinata di lunedì 30 agosto nel Salone d’Onore della Fondazione, sono intervenuti il presidente dell’ente di via Sant’Eufemia, Roberto Reggi, insieme al presidente e al vicepresidente del Jazz Club, Gianni Azzali, direttore artistico, e Angelo Bardini, responsabile in particolare dei tanti progetti dedicati alle scuole di città e provincia, dall’infanzia ai licei. E in serata, doppio concerto d’anteprima inaugurale (entrambi i “set” erano già “soldout” da giorni) nell’Auditorium della Fondazione, con il grandissimo duo formato da due padri del jazz italiano come Gianni Coscia alla fisarmonica e Gianluigi Trovesi a clarinetto e sax.

Tutte le informazioni sul programma, biglietti, abbonamenti, orari e modalità di partecipazione sono reperibili sul sito www.piacenzajazzfest.it e sulle pagine social della kermesse.

