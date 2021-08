Miss Mondo Piacenza: la finale emiliana incorona Margot Marchionni

E’ piacentina, ha 17 anni e studia al Liceo artistico “Cassinari”. Margot Marchionni è stata incoronata lunedì sera all’Avila “Miss Mondo Piacenza”, trionfando con un giusto mix di fisicità e portamento, accompagnato da un sorriso sincero articolato in pose non artefatte, su altre 14 concorrenti in arrivo anche da Parma, Reggio, Modena e Bologna.

Era infatti la finale provinciale ed Emiliana del concorso, ospitata da Paolo Tonoli nella pista-ristorante del locale di Rivalta, organizzata dall’agenzia Milano Models 2 di Paolo Zaccaria e presentata e animata da Leonida Bosi. La prossima tappa per Margot saranno le finali regionali; nel mirino c’è la finale nazionale a Gallipoli, prevista però nel 2022 a causa di precedenti slittamenti pandemici.

Per Margot Marchionni, piacentina più giovane della serata, “è stata un’emozione unica, non me lo sarei mai aspettata. Sono ancora più felice perché ho sfilato a Piacenza per la prima volta”. Nella vita di Margot “ci sono anche la pallavolo, a cui devo il mio fisico, e la scuola. Un giorno mi piacerebbe diventare una stilista e non vedo l’ora di provarci”. Un messaggio alle ragazze della sua età? “Non vergognatevi mai, ognuna è bella a modo suo. Siate sempre voi stesse, sognate e cercate di farcela, comunque poi arriverete”.