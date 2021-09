Scarpette rosse, questa sera su Telelibertà il film “The Ladykillers”

La proposta di “Scarpette rosse”, questa sera alle 21.00 su Telelibertà, è “The ladykillers”, un film del 2004 diretto da Joel and Ethan Coen, remake di un classico del genere, “La signora omicidi” del 1955. Una commedia nera e un film corale, dove il Professor Goldthwaite Hagginson Dorr (interpretato da Tom Hanks), arriva presso la casa di una signora anziana, la vedova afro americana Marva Munson, per affittare una stanza ed utilizzare la cantina come sala prove per il suo gruppo musicale. I membri della banda sono in realtà dei criminali intenzionati derubare un casinò.