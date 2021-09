Oltre 500 partecipanti e 3.500 euro raccolti alla marcia per la Casa di Iris

Quasi 500 partecipanti e oltre 3.500 euro raccolti. È più che positivo il bilancio della camminata per la Casa di Iris organizzata da Sb Placentia e Gs Italpose, con la collaborazione della Confraternita della Misericordia e di Croce Bianca di Piacenza e il patrocinio del Comune.

Tanti sono stati i piacentini che hanno risposto alla chiamata di Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti per dare una mano all’hospice cittadino.

Per l’occasione è stata anche consegnata una targa dedicata all’indimenticato Gianluca Gallarati al gruppo più numeroso di partecipanti.

