“Funky”, nuova uscita per i piacentini Nivine: una canzone inno alla vita

Torniamo a parlare del giovane quintetto rock piacentino dei Nivine. Dopo “Carcrash” e “The simplicity of the devil”, dal 20 settembre su Spotify e gli altri portali è pubblicato il terzo singolo della loro rinascita. Si intitola “Funky” e mischia alcuni stilemi di genere all’energia solare e speranzosa di una “power ballad” pop-rock che stavolta parla italiano e nelle prossime settimane si arricchirà di un videoclip ambientato sulla Pietra Parcellara.

Nel brano, “parole che alludono alla “lotta per la sopravvivenza” dei più deboli, emarginati, messi da parte” spiega il chitarrista Emiliano Callegari. Il testo, farina del sacco del cantante Mattew, “è una canzone per dire che ci siamo passati, che siamo qui, ti ascoltiamo e ci saremo”, come recita il tripudio finale: “don’t stop this funky song”. Insomma, un inno alla vita inciso stavolta al genovese Black Wave Studio di Fabio Palombi.