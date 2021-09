Debutta “Farnese Segreto”, tutto esaurito, raddoppiano i turni

Tutto esaurito oggi per il debutto di “Farnese Segreto”, nuovo itinerario che permette di vivere a trecentosessanta gradi palazzo Farnese, attraverso luoghi e quadri inediti. Sono andati a ruba tutti i tour che il Comune di Piacenza ha organizzato con le guide turistiche della città.

“Si è vista fin dalla prima mattina una fila incessante di visitatori passare per la biglietteria dei musei civici – che da settembre, per la prima volta, sono aperti ad orario continuato anche in pausa pranzo – sia per visitare le collezioni che, soprattutto, per il debutto di Farnese Segreto”, sottolinea l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi. “Al Farnese oggi abbiamo addirittura dovuto dedicare praticamente a tempo pieno una persona per rispondere alle telefonate e alle tantissime e-mail di chi sta chiamando per prenotare il nuovo tour alla scoperta degli spazi mai esplorati del palazzo e delle opere mai esposte del pittore fiammingo Robert De Longe – continua l’assessore – abbiamo già esaurito i turni di visita fino a novembre, pertanto annuncio fin da ora che già dalla prossima settimana raddoppieremo le visite in modo da accogliere tutte le richieste per questo nuovo percorso che, pur realizzato con costi minimi, sta riscuotendo un grande successo”.

“Mediamente ogni ingresso in un museo o a una mostra corrisponde a ritorni indiretti in città – aggiunge Papamarenghi – di circa 60 euro tra il settore della ristorazione e gli altri servizi e attività più prossime”.