“Così ridò vita ai tessuti pregiati. Occorre restaurare gli arazzi dell’Alberoni”

La restauratrice piacentina Tiziana Benzi ridà vita ai tessuti pregiati custoditi in ogni parte d’Italia, e non solo. Lavora in enti e istituzioni di livello internazionale, musei e ambasciate, fino alle collezioni di Quirinale e Vaticano. Tra i suo restauri recenti, c’è quello degli arazzi di Raffaello esposti nel palazzo ducale di Mantova: Benzi ci ha messo mano proprio nel suo laboratorio in via X Giugno, nella nostra città. “L’ho fatto in gran segreto”, racconta l’esperta. Che poi lancia un allarme: “Bisogna sistemare, il prima possibile, gli arazzi seicenteschi del collegio Alberoni di Piacenza”. Ecco l’intervista rilasciata a Telelibertà, a cura di Thomas Trenchi.