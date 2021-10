Green pass sul lavoro, le “istruzioni per l’uso” spiegate da Confapi Industria

Il 15 ottobre scatterà l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, e Confapi Industria Piacenza ha organizzato un corso su come comportarsi e quali sono le sanzioni, dal titolo: “Green pass nei luoghi di lavoro”. L’appuntamento, che si è svolto venerdì 8 ottobre, sia in presenza che on line, con una alta adesione di iscritti, è stato tenuto da Federico Avanzi, delle Relazioni industriali Confapi Industria Emilia-Romagna, con lo scopo di approfondire la nuova normativa che dal prossimovenerdì estende a chiunque svolga una attività lavorativa la necessità di possedere ed esibire il certificato verde.

