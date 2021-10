La Ricci Oddi aspetta un Caravaggio per il periodo di prestito del Klimt

Piacenza si sta battendo per avere dai Musei capitolini di Roma un’opera importante, nientemeno che un dipinto di Caravaggio, da esporre alla Ricci Oddi nel periodo di assenza del “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, in partenza per Palazzo Braschi già la prossima settimana, in vista dell’inaugurazione, il 27 ottobre, della grande mostra dedicata al pittore austriaco.

Roma avrebbe messo sul piatto anche un altro autore, Peter Paul Rubens.

Come è noto, in tema Klimt, Piacenza farà poi staffetta con la capitale inaugurando il 5 aprile la mostra “Klimt intimo”.

