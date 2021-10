“Open House”, oggi case aperte in città e provincia. “Interesse per il centro”

Al via oggi la giornata di “Open House”, organizzata da Editoriale Libertà per permettere ai piacentini di conoscere – liberamente – le case in vendita sul nostro territorio. Un’iniziativa giunta alla settima edizione, nella cornice del portale online AbitarePiacenza.it, che raccoglie le migliori proposte di nuovi acquisti in città e provincia.

“Dopo qualche anno di stop, torna l’interesse verso le abitazioni in centro storico”, spiega la consulente immobiliare Barbara Geroldi. “E il mercato segna una ripresa, oltre le difficoltà del Covid”, rassicura l’agente Ivan Capra.

Numerosi immobili sono stati messi a disposizione di chiunque per visite senza appuntamento, con il supporto di un professionista che ne ha svelato tutti i dettagli: dalle potenzialità edili alla riconversione degli spazi esistenti. A sventolare, fuori dalle porte, i palloncini blu di “Open House” simbolo dell’evento.

Fino a stasera è possibile partecipare all’iniziativa. Qui tutti i dettagli.