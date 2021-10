Scarpette Rosse, questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Cape Fear”

Un titolo d’autore questa sera a “Scarpette Rosse” su Telelibertà, che alle 21.00 propone “Cape Fear – il promontorio della paura”, un film di Martin Scorsese del 1991, remake dell’omonimo titolo del 1962 interpretato da Gregory Peck e Robert Mitchum.

L’avvocato Sam Bowden (Nick Nolte) è un avvocato di grande fama che vive con sua moglie Leigh (Jessica Lange) e la figlia quindicenne Danielle (Juliette Lewis) in una piccola città della Carolina del Nord.

De Niro è Max Cady, un galeotto che viene scarcerato dopo 14 anni di prigione e si trasferisce nella stessa città con la precisa intenzione di perseguitare Bowden, che era stato il suo avvocato difensore in un processo per stupro ma che, secondo l’ex detenuto, non aveva fatto tutto quello che poteva per scagionarlo.