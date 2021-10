Storie di vita: Dodi Battaglia dei Pooh tra ricordi e musica al Teatro Verdi

Non sarà un concerto, qualcosa di più: storie di vita, pezzi di esperienza – tra i quali faranno capolino i successi che hanno segnato la musica italiana e intere generazioni – raccontati in prima persona da uno dei “migliori chitarristi in tutta Europa” per una serata intima, tra pubblico e artista, che farà del bene.

L’ospite atteso al Teatro Verdi di Castel San Giovanni – sabato 30 ottobre, alle ore 17 – è Dodi Battaglia, storico chitarrista e cantante dei Pooh, protagonista di un seminario in musica il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al Day-hospital onco-ematologico del Presidio Unico della Val Tidone.

Battaglia – che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Al Di Meola, Tommy Emmanuel e Vasco Rossi – sarà in conversazione con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, per raccontare al pubblico – tra interessanti aneddoti musicali, diversi dei quali riguardanti i suoi “amici per sempre” Pooh – esperienze di gioia, dolore, successo e sofferenza che lo hanno toccato personalmente, come la recente scomparsa della moglie Paola Toeschi.

“Sarà un incontro tra Dodi e il pubblico – spiega Dante Tassi dell’associazione Castello Immagini, in conferenza stampa il 23 ottobre in Comune – una meravigliosa esperienza che lo vedrà interagire con i presenti in platea che potranno rivolgergli direttamente delle domande”.