Consiglio comunale, Pecorara entra nella Lega. Il benvenuto del senatore Ostellari

Il consigliere comunale Sergio Pecorara passa dal Gruppo Misto alla Lega. Ufficializzato questa mattina, 25 ottobre. il passaggio al Carroccio fa aumentare il gruppo consiliare da 8 a 9 unità.

Una scelta, quella del consigliere la cui attività politica è cominciata all’inizio degli anni Novanta nelle fila di Forza Italia, voluta “per rispondere in modo più concreto alle esigenze dei cittadini, tanto più in un momento in cui sta per cominciare una campagna elettorale che, ne sono convinto, premierà ancora il centrodestra”.

“Il mio credo – aggiunge Pecorara – è il bene comune, la mia volontà è di dare un valore aggiunto al gruppo che mi ha accolto e al quale mi ero avvicinato già nelle ultime elezioni regionali”.

Oltre alla squadra della Lega al gran completo, capeggiata dal consigliere regionale Matteo Rancan, a dare il benvenuto a Pecorara era presente anche il senatore Andrea Ostellari. “Continuare a crescere come sta facendo il nostro movimento non è una cosa scontata – dice il senatore – se è vero che nell’ultima tornata elettorale abbiamo perso nelle grandi città, è altrettanto vero che nei territori siamo cresciuti essendo aumentati i nostri sindaci”.