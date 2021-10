Sanremo Giovani, il cantautore piacentino Nuvolari alla selezione finale

Con la canzone “Farabutto”, il venticinquenne cantautore piacentino Nuvolari, nome d’arte di Matteo Pisotti, è stato ammesso alla selezione per la finale di Sanremo Giovani.

Settecento i partecipanti alla sezione, 46 gli artisti (16 donne, 26 uomini e 4 gruppi) scelti dalla giuria.

Nuvolari, della scuderia di talenti “Bomba dischi” parteciperà alle audizioni davanti alla commissione che a fine novembre definirà gli otto artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani.

La trasmissione musicale andrà in onda il 15 dicembre in prima serata su Rai 1 e nell’ambito della serata verranno selezionati i due musicisti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme ai “big” dell’edizione 2022.

GLI ARTISTI SELEZIONATI

BAIS – CHE FINE MI FAI – UDINE

FEDERICO BARONI – CHILOMETRI – CESENA (FC)

MARTINA BELTRAMI – PARLO DI TE – TORINO

BERNA – RE ARTU’ – CATANIA

BLIND – NON MI PERDO PIU’ – PERUGIA

EDOARDO BROGI – PIOVERANNO SASSI – POGGIBONSI (SI)

CAROLINA – NEMMENO LE NUVOLE – CREMONA

THOMAS CHEVAL- SALE – FERRARA

DITTA MARINELLI (duo) – MALE MALO MALA – ROMA

DRAMA – MA TU LO SAI CHE- VARESE

ELASI – LAP DANCE – ALESSANDRIA

ENULA – IL BUIO (MI CALMA) – MILANO

ESA – COME MAI – FRANCIA

ESSEHO – ARIANNA – ROMA

FRANCESCO FAGGI – MENTALMENTE INSTABILE – FORLI’

MATTEO FAUSTINI – AUTOGOL – BRESCIA

MARTA FESTA – TIBERIO – MILANO

DIEGO FORMOSO – ANCHE UNA SOLA NOTTE – ROMA

FUSARO – SENZA COLORANTI AGGIUNTI – CHIVASSO (TO)

GIUSE THE LIZIA – BEE GEES – PALERMO

KAZE – VOLEVO PORTARTI AL MARE – KENYA

MALVAX (gruppo) – ZANZARE – MODENA

ANGELINA MANGO – LA MIA BUONA COLAZIONE – POTENZA

MANITOBA – PESCI – FIRENZE

MATILDE G – LASCIAMI QUI – ROMA

MIDA – LENTO – VENEZUELA

MELISSA MORANDINI – RUMORE – MASSA (MS)

GIULIA MUTTI – NOTTE FONDA – LUCCA

MYDRAMA – SOLI – LODI

NEBRASKA – JONIO – LOCRI (RC)

NUVOLARI – FARABUTTO – PIACENZA

OBI – ISPIRAZIONE – TORINO

OLI? – SMALTO E TINTA – BELLUNO

OPPOSITE (duo) – SETTEMBRE – CARPI (MO)

QUOMO – ANIMALI – NAPOLI

MATTEO ROMANO – TESTA E CROCE – CUNEO

ROYAHL – TRAP BOY – CATANIA

SAMIA – FAMMI RESPIRARE – YEMEN

SANTI FRANCESI (duo) – SIGNORINO – CUORGNE’ (TO)

SCOZIA – BRITNEY – NARDO’ (LE)

TANANAI – ESAGERATA – MILANO

AURORA TUMIATTI – MASCHERE – MILANO

VIITO – NATURALE – BARI

YUMAN – MILLE NOTTI – ROMA

ZO VIVALDI – SPERO DI STAR MALE – MILANO

Vincitore Castrocaro

SIMO VELUDO – ANNI ’60 – MONCALIERI (TO)