Il canto della piacentina Morini alla conquista del “Tour Music Fest”

Il sorriso, la grazia, la voce che cattura l’attenzione. Charlotte Morini, 16enne piacentina, racconta il suo sogno di adolescente con la leggerezza di chi è in procinto di volare a Roma per partecipare alla finale nazionale del Tour Music Fest 2021, il Festival presieduto da Mogol e Kara DioGuardi, ex giurata di American Idol.

Il pop e Achille Lauro, il brano d’autore e la danza, i banchi del Liceo Respighi dove Charlotte, al terzo anno, riflette su un tragitto parallelo a quello della musica. “Quando ho ricevuto la bella notizia della finale di Roma – ricorda Charlotte con il sorriso della domenica – stavo guardando una puntata di X Factor. E’ stata mia mamma a farmi un cenno inequivocabile e a “darmi” un pizzicotto: era tutto vero! Mi sono scese un paio di lacrime”. Per arrivare fin qui ha “lottato” a colpi di note con altri 20mila partecipanti, provenienti da tutta Italia.