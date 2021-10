Comunali 2022, le coalizioni si contendono lo spin doctor Mauro Ferrari

Non è ancora un teorema matematico, ma siamo lì: averlo dalla propria parte significa partire in vantaggio per 1-0. Mauro Ferrari è il Cr7 (Cristiano Ronaldo) delle campagne elettorali. Per questa ragione da diverse settimane centrodestra e centrosinistra si stanno contendendo le prestazioni professionali del noto spin doctor piacentino in vista delle Comunali 2022 in programma la prossima primavera. Del resto il suo palmares parla chiaro: delle 33 competizioni elettorali in cui è stato chiamato in causa per fare comunicazione, il candidato che l’ha ingaggiato ha vinto per 28 volte.

