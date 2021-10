Conservatorio Nicolini, Casali chiude il percorso come direttore. Arriva Petrali

Il direttore del Conservatorio Nicolini, Walter Casali, chiude il suo percorso di dirigente dell’Accademia musicale di via Santa Franca. Casali al Nicolini è molto legato, essendo un ex allievo, poi docente e infine direttore, ed è stato colui che ha guidato il Conservatorio attraverso il difficile periodo della pandemia. Cederà lo scettro a Maria Grazia Petrali, docente di pianoforte e neo-eletta direttrice, prima donna a reggere il timone del Nicolini.

“Ho gestito, insieme a tutti i docenti e non docenti del Nicolini, un periodo difficilissimo. Ma non mi sono affatto pentito, sebbene fui spinto a candidarmi da un gruppo di colleghi e alla fine mi convinse il forte legame che, da sempre, ho con il Conservatorio di Piacenza e il desiderio di farlo crescere ulteriormente”. L’ex direttore non nasconde il rammarico per alcune iniziative non andate in porto.

I DETTAGLI IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO LIBERTA’