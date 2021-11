Vampiri: spettacolo tenebroso e sensuale con 30 ballerini in scena

Dopo il grande successo riscosso in America, ha debuttato a Piacenza, come prima nazionale, il balletto “Vampiri”, due atti e 30 ballerini in scena per il repertorio della Compagnia internazionale Ètoile Ballet Theatre & Piacenza Art Ballet. La storia del balletto, è stata scritta, ideata e coreografata dai Direttori Artistici e Primi Ballerini Ines Albertini e Walter Angelini. Dorian, giovane ragazzo, e Ambrosia, regina dei vampiri si incontrano e si scrutano e le domande sorgono spontanee: Può l’amore tra un umano e un vampiro avere un lieto fine? Riuscirà il sentimento a prevalere su un muro di differenze in apparenza invalicabile?. Lo spettacolo è andato in scena al teatro dei Filodrammatici, gestito da Teatro Gioco Vita.