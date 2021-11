“Negozi chiusi la domenica? Occorre più informazione”: la replica dei commercianti

Domenica scorsa il centro si è riempito di persone per la festa di San Martino che ha portato bancarelle e animazione nelle piazze: diversi commercianti peró hanno tenuto le serrande abbassate. Tra loro anche Paolo Mantovani: “Ho saputo della manifestazione solo sabato – ammette – senza sapere in che modo e come fosse stata organizzata”.

La sua scelta di tenere chiuso, come quella di tanti colleghi, è stata criticata da Unione Commercianti e Confesercenti che hanno parlato di “un’occasione persa”: “Se sei alla guida di un’associazione di commercianti e buona parte dei tuoi associati non ti segue, ci sono due possibilità: o qualche centinaia di tuoi associati non capisce nulla oppure tu stai sbagliando qualcosa – spiega Mantovani – se è vero che come cabina di regia Unione Commercianti e Confesercenti stanno facendo uno sforzo per far venire la gente in città, consiglio un ulteriore sforzo per comunicare ai colleghi quello che stanno facendo, per coinvolgerli e promuovere l’evento in modo professionale e credibile. I commercianti non hanno problemi a sacrificare un giorno di riposo. Vorrebbero però farlo a ragion veduta. perché non ci inviano un calendario degli eventi della stagione in modo che ci si possa programmare per tempo?

A pensarla più o meno allo stesso modo è anche Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda Piacenza che dichiara: “Se a inizio anno ci fosse una pianificazione chiara degli eventi sicuramente ci si potrebbe organizzare per tenere aperto alla domenica quando ci sono delle iniziative”.

