Premio Cat, workshop con Mauro Gervasini dedicato al mondo di 007

Sotto il segno dell’action il terzo workshop del Premio Cat 2021, organizzato da Cinemaniaci Aps e dedicato al critico cinematografico di Libertà Giulio Cattivelli, che ha ospitato il critico cinematografico Mauro Gervasini con un intervento dedicato a “007: non solo un numero – James Bond tra libri e film, quando il mondo non basta”.

Da puntualissimo estimatore del genere, Gervasini ha analizzato insieme ai ragazzi il percorso e la trasformazione nel tempo del più famoso agente segreto del mondo, fino all’impatto culturale e commerciale del recentissimo “No Time To Die”, ultimo titolo con Daniel Craig come protagonista, che ha sepolto per sempre l’era di Bond cacciatore solitario, delle Bond Girl utilizzate come sesso occasionale, e ha aperto all’idea di un agente 007 donna.

L’appuntamento con il prossimo workshop è fissato per il 30 novembre alle 11.00 sempre al Liceo Gioia, dove ci sarà il regista Andrea Canepari a parlare di “serie tv. Analisi degli aspetti creativi e produttivi della lunga serialità”.

Ultime battute per il concorso di recensioni rivolto a ragazzi tra i 16 e i 26 anni, che si chiuderà l’11 novembre (info al sito cinemaniaci.org).

ll Premio Cat è promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia Romagna con Arci per il progetto Polimero e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati.